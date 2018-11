Come potrebbe cambiare il reddito di cittadinanza tedesco

SUSSIDI SENZA PIÙ OBBLIGHI

Le bozze per rendere più flessibile l'Hartz IV si accavallano. Vista l'infilata di disfatte dalla Spd (dalle Legislative 2017 alle Regionali 2018, è stato un precipitare inarrestabile), a causa dell'elettorato in fuga verso il partito rifugio dei Verdi, ora si puntano i piedi: il segretario generale Lars Klingbeil, giovane esponente dell'ala migliorista della Spd che, ai tempi, difese a spada tratta l'Agenda 2010 di Schröder e l'Hartz IV che ne conseguì, si è espresso per «superare un sistema appartenente al passato». Come sia il «nuovo modello» in via di definizione nella Spd, ancora non è dato saperlo. Di certo l'alternativa dei Verdi, oltre a ridurre le detrazioni dagli assegni sociali, fa tornare «volontaria» la partecipazione alla consulenza e ai corsi di formazione dei jobcenter, restituendoli alla loro «funzione originaria» di intermediazione di impieghi. Uffici di collocamento e non più, com'erano diventati, ispettorati del lavoro a caccia di violazioni.

VIA LE MULTE, LARGO AGLI INCENTIVI

Resterebbe obbligatoria solo la richiesta di sussidi, che non diventerebbero redditi indistinti di cittadinanza. In un documento, rivelato dal magazine die Zeit, il leader dei Verdi Robert Habeck propone di sostituire le sanzioni con un sistema di incentivi per chi frequenta gli aggiornamenti o accetta i lavori dei centri per l'impiego. Ma senza più vincoli, non si può accettare tutto: «Nei prossimi anni il mercato del lavoro vivrà una trasformazione molto dinamica, di conseguenza», è scritto nel testo, «le tutele dello stato sociale devono essere rinnovate». Diversi racconti hanno portato alla luce una rigidità impressionante di alcuni jobcenter: il disoccupato non si presentava all'appuntamento, perché ne frattempo aveva accettato un mini job – con relativa decurtazione dell'assegno –, o era fuori orario, magari per obblighi famigliari sopraggiunti? Giù la multa, e assegni ancora decurtati. Una tortura, a detta persino di alcuni impiegati dei centri.