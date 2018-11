La tragedia in California e l'ecologia degli incendi

«Vigliacco» e «senza cuore», sono state alcune delle risposte arrivate in Rete. Mentre il deputato democratico californiano Ted Lieu ha ricordato che solo il 2% del territorio forestale dello Stato è gestito dallo Stato, e che comunque Trump i fondi per la gestione forestale li aveva già tagliati. Più precisamente secondo Brian K. Rice, presidente dei Vigili del Fuoco, le foreste dello Stato sarebbero per il 60% a gestione federale e per almeno un altro 25% private. «Gli incendi nascono e si diffondono non solo nelle aree boschive, ma anche in aree popolate e in campi aperti, alimentati dalla vegetazione secca, dal forte vento, dalla scarsa umidità e dalla morfologia del territorio», ha pure ricordato Rice. «Insomma, i disastri naturali non sono rossi o blu distruggono a prescindere dal colore politico».

IL CLIMA CALIFORNIANO SIMILE AL MEDITERRANEO

Forse allora è il caso di tornare a quella terra «calda come un forno». In realtà non c’è solo il caldo su una superfice che è oltre un quarto più di quella italiana e la cui collocazione subtropicale è complicata sia dall’influenza dell’oceano Pacifico sia dalla presenza delle montagne Rocciose. E dove le temperature vanno dai record mondiali di torrido nel deserto della Death Valley al fresco alpino delle vette. Non a caso nella bandiera della California campeggia un orso su un prato verde: non proprio un simbolo del clima subtropicale. Nel complesso, la media di tutti questi fattori origina una atmosfera di tipo mediterraneo. Non a caso, dopo il latte il secondo e il terzo prodotto della ricca agricoltura californiana come valore aggiunto sono due tipiche colture mediterranee come le mandorle e l’uva.

IL CHAPARRAL E L'ADATTAMENTO AL FUOCO

Caratteristica del Golden State è anche il chaparral: un tipo di vegetazione arbustiva sempreverde, parente stretto della macchia mediterranea. E avete presente come anche la macchia mediterranea vada a fuoco spesso? Gli ecologi spiegano che in effetti la macchia mediterranea è tale proprio perché nel corso dei millenni si è adattata ai continui incendi. La specie più spettacolare in questo senso è la quercia da sughero, la cui corteccia è una protezione dalle fiamme, mentre le radici riescono a trovare l’acqua a grande profondità. Ma più in generale nella macchia mediterranea sono diffuse sia la riproduzione vegetativa attraverso polloni radicali, sia la riproduzione da seme favorita dal fuoco. Gli uni sono dei getti che la pianta emette dalle radici quando la parte esterna viene danneggiata. L’altra avviene con semi che germinano più facilmente se esposti al calore, o se a contatto con carbone e ceneri. Al contrario, le specie che affidano la propria riproduzione agli animali nel corso del tempo si sono ridotte al minimo.