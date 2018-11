Le cose da sapere sul gasdotto TurkStream

3. LA SFIDA AGLI USA: GASDOTTO A RISCHIO SANZIONI

Il TurkStream potrebbe essere a rischio sanzioni Usa. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, gli Stati Uniti «hanno applicato tali misure in modo così ampio che nessuno è al sicuro dalle pressioni». Washington sta emergendo come esportatore di gas in Europa e potrebbe opporsi al progetto russo affermando che minaccia la sicurezza energetica europea. L'amministrazione Trump non ha ventilato ancora specifiche sanzioni sul TurkStream, concentrando invece la sua attenzione sul NordStream 2, il gasdotto che collegherà via mare Russia e Germania raddoppiando la capacità di esportazione del Cremlino nel Nord Europa. A fine ottobre, Angela Merkel ha ceduto alle pressioni di Donald Trump e ha offerto il sostegno del governo tedesco per cofinanziare la costruzione nel Nord del Paese di un terminal da 500 milioni di euro per l'import di gas liquefatto (gnl) americano. Il presidente Usa aveva accusato Berlino per la sua quasi totale dipendenza energetica da Mosca e aveva minacciato sanzioni sul NordStream 2. Per il TurkStream potrebbe ripetersi lo stesso copione: la Casa Bianca potrebbe opporsi alla nuova rete russa oppure cercare di ottenere qualcosa per sé in cambio del via libera.