Giudice federale contro Trump sul diritto d'asilo

Un giudice federale degli Stati Uniti ha bloccato il provvedimento dell'amministrazione Trump che aveva sospeso il diritto di chiedere asilo per i migranti che attraversano illegalmente il confine Sud del Paese. Il giudice Jon Tigar ha accolto a San Franciscoil ricorso presentato dall'American Civil Liberties Union e dal Center for Constitutional Rights, che avevano subito fatto causa dopo che il presidente aveva emesso l'ordine esecutivo in risposta alla carovana di migranti che è quasi arrivata alla frontiera con il Messico.