Israele, perché Netanyahu è arrivato al capolinea

La guerra nella Striscia di Gaza è stata rimandata, come la caduta del governo di Benjamin “Bibi” Netanyahu e le elezioni anticipate. Ma il problema per il quattro volte premier israeliano non è se, ma quando. Il cerchio attorno a lui si sta chiudendo, un quinto esecutivo guidato dal leader del Likud è molto difficile, è invece possibile che Netanyahu non arrivi a fine Legislatura nel novembre del 2019 ma che si vada a votare prima, per quanto il premier israeliano sia un mattatore della politica e riesca a evitare l'inevitabile, sino all'ultimo. La spia che la situazione è grave sono le dimissioni a orologeria dell'ex ministro della Difesa, e leader della destra nazionalista, Avigdor Lieberman. Non uno che agisce a caso, neanche per esasperazione.

BIBI OSTAGGIO DI CASA EBRAICA

Il calcolo politico di Lieberman era far cadere il governo Netanyahu più di destra di sempre, ma ancora non abbastanza di destra per l'intransigente ex titolare della Difesa e per l'altro leader ultra-sionista Naftali Bennett, fondatore di Casa ebraica. Ministro dell'Economia e degli Affari religiosi, anche Bennett era pronto a lasciare il governo, come aveva fatto anni prima con il Likud. Ma Netanyahu conosce bene il suo ex capo staff e nella notte è riuscito a far ravvedere Bennett dal proposito di dimettersi: pur non concedendogli la Difesa, come pretendeva il leader di Casa ebraica, Bennett e l'altro ministro chiave di Casa ebraica, la titolare della Giustizia Ayelet Shaked, hanno fatto un passo indietro, dicono per senso dello Stato.