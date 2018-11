Perché il piano di Bannon per le Europee sta fallendo

Servizi professionali a pagamento per la politica dall'estero sono illegali in Francia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Finlandia. In Germania e Austria, questi servizi devono essere approvati e hanno dei tetti massimi.

LA CENA (FALLITA) DEI POPULISTI A LONDRA

Anche senza problemi tecnici, il progetto di Bannon era già in crisi dopo che i partiti che stava corteggiando in Svezia, Danimarca, Finlandia, Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Germania gli avevano chiuso la porta in faccia. Il Guardian racconta di una cena, avvenuta a Londra a metà luglio, finita non certo con un successo per l'ex consigliere del tycoon. Tra tutti gli invitati, cui Bannon ha esposto il suo progetto, solo uno è riuscito a convincere il partito che rappresentava ad aderire a The Movement: il belga Mischael Modrikamen. Gli altri ospiti hanno preferito tenerlo a distanza o hanno deciso di temporeggiare. L'elenco include: Nigel Farage dell'Ukip, Filip Dewinter del Vlaams Belang, il repubblicano Usa Paul Gosar, Jerome Riviere del Raggruppamento nazionale (ex Front National) e Kent Ekeroth dei Democratici Svedesi. Nessun rappresentante della Lega o altri partiti italiani sembra aver partecipato.