Dopo la Brexit è aumentato l'uso di antidepressivi in Inghilterra

Dopo il referendum sulla Brexit del giugno 2016 in Inghilterra è aumentato il consumo di antidepressivi. Lo ha scoperto uno studio pubblicato dal Journal of epidemiology and community health coordinato dal King's college di Londra, che attribuisce il fenomeno all'incertezza sul futuro. I ricercatori hanno analizzato le prescrizioni di tutti i farmaci nelle 326 circoscrizioni inglesi in cui si è votato tra il 2011 e il 2016, confrontando gli antidepressivi con altri tipi di medicine non legati a possibili variazioni degli stati d'animo, dal ferro a quelle per la tiroide.

CRESCITA SUPERIORE RISPETTO AGLI ALTRI FARMACI

Negli anni precedenti il voto sulla Brexit il consumo di tutti i farmaci è risultato in aumento, scrivono gli autori, ma nel mese subito dopo il referendum l'uso di antidepressivi ha continuato a crescere, anche se meno, mentre quello degli altri farmaci è calato. In totale Prozac e simili sono cresciuti il 13,4% più velocemente degli altri tipi di farmaci monitorati. «Anche se questi risultati sono interessanti devono essere trattati con cautela», ha premesso Allan Young, neuropsichiatra del King's college, all'Independent. «È credibile che le persone fossero più ansiose dopo il voto a causa della maggiore incertezza nella società».