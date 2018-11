Le cose da sapere sulla battaglia per la presidenza dell'Interpol

Un primo sentore delle schermaglie in corso tra la Russia e gli Usa era arrivata quando Peskov, aveva protestato per una lettera inviata da alcuni senatori statunitensi all'amministrazione del presidente Donald Trump e all'assemblea generale dell'Interpol, chiedendo di impedire l'elezione di Prokopchuk. Nella loro missiva, i senatori Usa, membri della Helsinki Commission, che si occupa di diritti umani, avevano affermato senza tanti complimenti che mettere il generale russo a capo dell'Interpol equivaleva «a mettere la volpe a guardia del pollaio».

3. LA BATTAGLIA DELLA SERBIA: IL KOSOVO RESTA FUORI

La Serbia, intanto, esulta per la vittoria nella battaglia diplomatica per impedire l'adesione all'Interpol del Kosovo. La candidatura di Pristina è stata infatti bocciata in entrambi gli scrutini svoltisi a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro nell'assemblea generale. «Vittoria», ha twittato il ministro dell'interno Nebojsa Stefanovic che ha guidato la delegazione serba a Dubai, mentre a Belgrado il presidente Vucic, in una conferenza stampa straordinaria in diretta tv, si è detto «orgoglioso» del successo di «un piccolo Paese senza troppi soldi e influenza nel mondo, che è riuscito ad affermarsi nei confronti delle maggiori potenze mondiali». Ciò dimostra, ha aggiunto, che «la Serbia ha rafforzato la sua posizione internazionale, anche se non bisogna cedere per questo all'euforia».

4. L'INTERPOL: COS'È E COSA FA

L'Interpol è un'organizzazione dedita alla cooperazione di polizia e al contrasto del crimine internazionale. Nata nel 1923 come Commissione internazionale di polizia criminale (International Criminal Police Commission), nel 1946 adottò come indirizzo telegrafico Interpol, contrazione delle parole inglesi international police (polizia internazionale), e dieci anni più tardi cambiò la denominazione ufficiale in The International Criminal Police Organization – Interpol. Attualmente si compone di 194 Paesi membri e ha sede a Lione. L’Italia vi ha aderito definitivamente nel 1947. In ogni Paese membro è presente un ufficio centrale di polizia internazionale, che collabora con le altre sezioni, con i corpi locali di polizia e con il Segretariato generale di Lione per la ricerca di chi ha commesso reati all'estero, o vi si è trasferito, e per la repressione della criminalità operante su scala internazionale.