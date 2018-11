Tra business e giustizia Trump non ha dubbi

Cosa c’entra tutto questo con Donald Trump? Come si sa, il governo americano aveva subito iniziato un’indagine per capire cosa fosse successo, e una volta scoperto, avrebbe dovuto inimicarsi Riad, uno dei suoi alleati più importanti in Medio Oriente. Dopotutto, malgrado la guerra ai giornalisti portata avanti senza indugi dal presidente Usa, quando uno viene ammazzato così brutalmente per le proprie idee politiche, il minimo che si può fare è prendere le distanze dai mandanti. Invece Trump, che fa le cose a modo suo ed è attirato più dai soldi che dalle giuste cause, martedì 20 novembre ha spiegato perché il suo governo ha deciso di scegliere la strada del business e non della giustizia. La sostanza della sua dichiarazione è questa: L’Arabia Saudita ha promesso di comprare miliardi di prodotti americani. Questo farebbe generare migliaia di posti di lavoro, qui in America. Certo, hanno ammazzato e fatto a pezzi un giornalista, ma insomma, questo è meno importante degli affari.

LA CACCIATA DI ACOSTA DALLA CASA BIANCA

Giuro che non sto esagerando. Chi esagera, ancora una volta, è il presidente americano, da sempre affascinato da figure autoritarie e pronte a tutto pur di far tacere i dissidenti. Il Washington Post ha una linea editoriale decisamente critica nei confronti dell'attuale Amministrazione, e chi ci scrive è, come i giornalisti della Cnn, un "cacciapalle" anti-governativo. Per esempio, dopo aver cacciato il giornalista della Cnn Jim Acosta dalla Casa Bianca colpevole di avergli domandato durante una conferenza stampa se i migranti che arrivavano da Sud fossero davvero un pericolo così grave tale da inviare truppe per contenerli (Trump ha considerato l'avvicinarsi della carovana l’urgenza più spaventosa del Paese fino al giorno dopo le elezioni, poi stranamente non se ne è più parlato), il presidente lo ha riempito di insulti e lo ha “bannato” dalla Casa Bianca.