La lobby ultra conservatrice che trama contro May

IL DOT UT DES ALLA BASE DEL SISTEMA DI POTERE

Questo episodio ben rappresenta la logica di potere alla base dell'Erg, in cui i parlamentari finanziano la causa della hard Brexit, facendosene agguerriti paladini nelle stanze della politica, e in cambio ricevono una spinta in grado di dare slancio alle loro ambizioni personali. Tuttavia, lo schiaffo di Baker a Gove e Mordaunt testimonia anche le divisioni che attraversano il club degli ultra conservatori. Ai veterani che predicano calma, come quel Bernard Jenkin eletto in parlamento proprio nel 1992, anno di nascita dell'Erg, si contrappone una maggioranza di "Tory scatenati", che spinge per accantonare il dialogo e incornare il governo May. Furono loro, lo scorso settembre, a organizzare una riunione nella Thatcher Room della Portcullis House, a Westminster, per discutere il siluramento della premier. E sono loro, oggi, a cercare di raggiungere il quorum di 48 parlamentari conservatori utile a chiedere la sfiducia di May in seno al partito. Se l'incontro di settembre, tenutosi alla luce del sole, era interpretabile come un avvertimento alla premier, la conta in corso rappresenta un salto di qualità. Teso a dimostrare che il piano May per la Brexit non ha chance di passare in parlamento. E accelerare così un processo di rinnovamento alla guida dei Tory in cui l'Erg ha tutta l'intenzione di dire la sua.