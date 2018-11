Nella Francia dei gilet gialli la politica è agonizzante

L'INTERO SISTEMA POLITICO È FRANATO SU SE STESSO

In realtà, si scopre ora che solo il saggio sistema istituzionale imposto dal generale De Gaulle ha dato l’illusione che Macron, col suo risicato 24% al primo turno e la sua vittoria nel facile e scontato ballottaggio con Marine Le Pen, fosse riuscito a preservare il quadrilatero dal terremoto politico e dalle conseguenze della fine definitiva della rappresentanza politica post bellica che sta sconvolgendo il Vecchio e il Nuovo continente. Passati 18 mesi, i gilet jaune, la ribellione delle periferie e dei ceti deboli contro le città e la società dei garantiti non solo non si fanno affascinare dalle ottime ragioni dell’ecologia (che motiva l’aumento del carburante che ha innescato la rivolta), ma ci dimostrano che l’intero sistema politico francese è franato su se stesso.

LA SINISTRA AL LUMICINO

Nei sondaggi, la sinistra è oggi al lumicino con il Partito socialista caduto in un abissale 4,5%, non equilibrato dal più robusto 12,5% della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon e dal 5% dei Verdi (un misero 21% complessivo, simbolo di una quasi agonia). Non se la passa bene neanche il tradizionale centro con i Républicains ancorati a un marginale 14%. Maggioritari, per così dire, solo la République en Marche di Macron col 21,5% e il Rassémblement National di Marine le Pen col 21%. Nessuno di questi partiti, peraltro, ha la minima presa sui gilet jaune (nonostante la rincorsa operata da Le Pen e da Mélenchon). Dunque, una frantumazione totale della rappresentanza tra blocchi non omogenei che peraltro non hanno le condizioni per costruire alleanze o coalizioni e un Macron in caduta libera quanto a popolarità (si avvia a superare in negativo persino il pessimo François Hollande).

A RISCHIO ANCHE LE ISTITUZIONI EUROPEE

In questo contesto si è facili profeti nel prevedere non solo che la ribellione dei gilet jaune a partire dal prossimo sabato si estenderà, non solo che la scelta della durezza e dello scontro nei loro confronti da parte del governo si mostrerà suicida, ma anche che la Francia entrerà rapidamente in una crisi profonda non solo della rappresentanza sociale, ma anche di quella politica. Come e peggio dell’Italia. Come in Germania. La prima conseguenza nel medio periodo sarà una crisi ingovernabile delle istituzioni dell’Unione europea. Con grande gioia di Donald Trump e – per apparente paradosso - di Vladimir Putin.