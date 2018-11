Perché gli inviati speciali dell'Onu sono così deboli

L’azione degli Inviati speciali del Segretario generale delle Nazioni Unite nelle aree di maggior crisi conflittuale del Medio Oriente in questi ultimi anni, segnatamente in Libia, in Yemen e in Siria, si presta a un giudizio complessivo marcato da una buona dose di criticità. Non tanto per ragioni riguardanti le loro qualità personali e professionali, in generale di alto livello e di sperimentato curriculum, quanto per l’efficacia del ruolo svolto rispetto all’obiettivo loro assegnato di propiziare la fine delle ostilità e l’avvio di un percorso di transizione verso la stabilizzazione e la ricostruzione dei Paesi di rispettiva assegnazione.

IL CORTOCIRCUITO ALLA BASE DELLA DEBOLEZZA DEGLI INVIATI ONU

Questa efficacia trova nei suoi fondamentali ingredienti la capacità e la forza di cucire la trama di processi di convergenza tra le parti in causa, cosa particolarmente problematica se tra tali parti non ci sono solo e tanto i diretti interessati ma anche e soprattutto potenze regionali e internazionali che usano di quelle situazioni conflittuali per finalità riconducibili ai loro rispettivi interessi/ambizioni. Ciò malgrado o forse proprio a causa del fatto che la scelta di tali inviati avviene attraverso lo scrutinio dello stesso Consiglio di sicurezza che delibera all’unanimità – in cui tali potenze sono in buona misura rappresentate direttamente o indirettamente - su proposta del Segretario generale. Dico "a causa" nel senso che più spesso di quanto non appaia tali inviati devono sembrare sufficientemente neutrali - o sufficientemente malleabili – da meritarsi la luce verde di tutti.