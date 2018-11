La guerra della Germania all'Arabia saudita dopo il caso Khashoggi

LA CRISI DIPLOMATICA TRA BERLINO E RIAD

La reazione di Riad non mancherà. Ma non è la prima ritorsione contro Berlino, i tedeschi ci sono abituati e in ogni caso non hanno mai visto di buon occhio il principe MbS. Nel novembre 2017, mentre il Libano e l'Iran accusavano i sauditi di trattenere il premier libanese Saad Hariri a Riad contro la sua volontà, l'allora ministro degli Esteri Sigmar Gabriel condannò «l'avventurismo in Medio Oriente» (sottinteso del principe bin Salman, responsabile per la Difesa, l'Interno e le Politiche economiche del regno). Riad rispose al commento «vergognoso» richiamando il suo ambasciatore a Berlino e lo stesso fece la Germania. Per i sauditi la misura era colma anche perché, già nei mesi precedenti, Gabriel non aveva risparmiato altre critiche all'«atteggiamento pericoloso di Mbs nella regione», schierandosi dalla parte del Qatar e anche contro la corsa di Trump ad armare Riad.

IL BOICOTTAGGIO ALLE AZIENDE TEDESCHE

Per quasi un anno le relazioni diplomatiche tra l'Arabia saudita e la Germania sono rimaste congelate. Prima ancora di mettere sotto parziale embargo il Canada che condanna le violazioni dei diritti umani di Riad, nella primavera del 2018 MbS è arrivato a estromettere big tedeschi come Siemens, Daimler e Deutsche Bank dalla firma di nuovi contratti per il piano di modernizzazione del Paese Vision 2030. Un boicottaggio contro le critiche di Berlino alla sua persona, che in realtà risalgono agli albori della sua fulminea ascesa. Già alla fine del 2015, quando ancora MbS non aveva spodestato il principe Mohammad bin Nayef nella linea di successione al trono (ma si era intanto autoproclamato ministro della Difesa) l'intelligence tedesca diramò un rapporto di allerta su di MbS, per il rischio di «crescente destabilizzazione del mondo arabo».