«La Cia ha un'intercettazione che incastra Bin Salman su Khashoggi»

Ma Trump non è arretrato e ha fatto pubblicare dalla Casa Bianca una dichiarazione in cui ribadisce la piena lealtà degli Usa verso la monarchia di Riad, in nome del suo mantra ripreso in calce al comunicato, «America First». Dunque l'interesse americano sarebbe la protezione della monarchia saudita: «L'Arabia Saudita resta un grande alleato», soprattutto nel contrasto all'Iran e nella lotta al terrorismo, si legge nella comunicazione ufficiale. «E gli Stati Uniti intendono rimanere partner irremovibili per assicurare i loro interessi, quelli di Israele e quelli di tutti gli altri alleati nella regione». Pazienza dunque se il principe Mohamed è probabilmente stato il mandante dell'omicidio, colui che ha ordinato a una squadra della morte guidata da suoi fedelissimi di andare a Istanbul ed eliminare l'odiato Khashoggi, che sulle colonne del Washington Post continuava a "infangare" la sua immagine. Il 21 novembre Trump ha affermato: «Le nostre agenzie di intelligence continuano a valutare tutte le informazioni», spiegando che il principe ereditario «forse sapeva e forse no. E forse non sapremo mai veramente tutti i fatti». «Le nostre relazioni sono con il regno dell'Arabia Saudita», ha aggiunto, e «abbiamo già preso azioni forti contro quanti sono gia' noti per aver partecipato al delitto». Eppure l'intercettazione svelata dal quotidiano turco Hurryet non lascia dubbi e smentisce le parole pronunciate dal leader di Washington. Ma a Trump la verità sul caso Kashoggi semplicemente sembra non importare.