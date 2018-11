Angers, gilet giallo asserragliato in un mall: «Ho una bomba»

Alta tensione in un centro commerciale di Angers, in Francia, dove un individuo con indosso un gilet giallo, simbolo della protesta contro l'innalzamento delle tasse sui carburanti voluto dal presidente Emmanuel Macron, si è asserragliato in un mall armato con una granata (forse un fumogeno) e chiedendo che i gilets jaunes vengano ricevuti all'Eliseo.