I gilet gialli manifestano a Parigi

SCONTRI CON LA POLIZIA NEL NORD DELLA FRANCIA

Venerdì sera si sono invece registrati incidenti a Genin-Beaumont, nel Nord della Francia, dove decine di gilet gialli col volto coperto da passamontagna hanno circondato la polizia lanciando lattine e sassi. Sette agenti sono rimasti feriti mentre i manifestanti hanno incendiato un'auto. Sempre il 23 novembre, un uomo di 45 anni con indosso la casacca-simbolo della protesta si era asserragliato in un autolavaggio adiacente a un centro commerciale di Angers, nell'Ovest del Paese, dichiarando di essere in possesso di una granata e minacciando di farla esplodere se non fosse stato ricevuto dal presidente Macron. Dopo una lunga trattiva l'uomo si è arreso. I gilet gialli della zona hanno preso le distanze da quanto accaduto: «Non appartiene al nostro gruppo», avevano assicurato ai media, «è arrivato distribuendo dei volantini con le istruzioni per fabbricare una bomba».