La cooperante Silvia Romano sarebbe viva

ANCORA OSCURO IL MOVENTE DEL SEQUESTRO

Il 23 novembre la polizia keniana aveva compiuto altri arresti, di cui tre definibili 'rilevanti' per le indagini, e si era già sbilanciata nel dichiarare «ottimismo» per la soluzione del caso. Non è però ancora stata sciolta la riserva sul movente del sequestro. L'incubo della cellula somala di al-Qaeda aleggia sul rapimento fin da quando tre uomini armati di kalashnikov l'avevano prelevata dal villaggio di Chakama, un'ottantina di chilometri da Malindi, sparando a casaccio e ferendo cinque persone tra cui due bambini. Le indagini, su quello che è il primo sequestro di uno straniero in Kenya dal 2011, vanno avanti e la polizia ha arrestato altre tre persone, portando a 20 i fermi potenzialmente legati alla vicenda. E tra questi - ha sottolineato il capo della polizia keniana, Joseph Boinnet - ci sono «tre persone che ci hanno dato informazioni molto preziose». «Abbiamo una significativo grado di ottimismo di poter essere in grado di trovare la ragazza nel più breve tempo possibile», aveva spiegato.