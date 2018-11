Brexit, perché la Spagna ha tolto il veto sull'accordo

Dopo le dichiarazioni di Sanchez, il vertice è stato confermato anche dalla lettera ufficiale del presidente del Consiglio Ue. «Durante i negoziati sulla Brexit, nessuno ha voluto sconfiggere nessuno. Stavamo tutti cercando un accordo valido ed equo. E credo che abbiamo finalmente trovato il miglior compromesso possibile. Per questo domani raccomanderò che l'esito dei negoziati sia approvato», è il messaggio di Tusk nella sua lettera di invito ai leader, al vertice sulla Brexit . «Sebbene nessuno avrà motivi per essere felice», aggiunge il presidente nella comunicazione, «c'è una cosa che vorrei sottolineare: in questo momento critico, l'Ue a 27, ha superato la prova dell'unità e della solidarietà».