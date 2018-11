Siria, Raqqa e i territori dell'ex califfato non si rialzano

LE FOSSE COMUNI DI RAQQA

L'ultima fossa comune trovata è vicino alla vecchia moschea, 68 civili sono stati identificati, altri 26 restano senza nome. A Raqqa si estraggono ancora cadaveri dalle macerie, è questo il lavoro da fare, intanto. Le Nazioni Unite stimano che tra il 70% e l'80% della città sia andato distrutto, non nei quattro anni di occupazione dell'Isis ma per i bombardamenti della coalizione internazionale, condotto per il 90% dagli Usa. Intere famiglie sono state sterminate da bombe cadute su target sbagliati, il prezzo della libertà: Abdullah, per esempio, ha perso la moglie Sumaya, e i figli Abud, Omran, Heyfa, Mona, Nenna e Duha. Di loro gli sono rimaste le fotografie e degli oggetti che non vuole toccare: l'armadio con i vestiti della moglie è ancora intatto al suo posto. La loro era una casa da benestanti: prima della guerra Abdullah aveva un negozio di libri per bambini e poi era entrato nella società dell'acqua pubblica. Non se la passava male, da poco si era costruito una nuova casa.

DISTRUGGERE PER LIBERARE

Abdullah non aveva voluto abbandonare Raqqa per non lasciare la casa, pensava che presto i bombardamenti sarebbero passati. Invece, ha raccontato al magazine tedesco Stern, «la liberazione è stata distruzione e ora il mondo non si interessa più a noi». Ma tutto il mondo in realtà è rimasto a Raqqa: gli Stati Uniti non hanno smantellato le basi (con circa 2mila unità) nei territori curdi del Rojava, per continuare a rifornire le Sdf contro l'Isis ma anche a scopi strategici; Assad circonda Raqqa e non ha rinunciato all'idea di riconquistarla; i curdi in teoria hanno ceduto il controllo del territorio alla truppe delle Sdf a maggioranza araba (come la composizione etnica della zona) ma nei fatti continuano ad avere un ruolo determinante sia nella sicurezza sia nell'embrione di amministrazione del Consiglio civile; i ribelli moderati sarebbero in teoria i più titolati alla ricostruzione ma Raqqa, al contrario di Idlib, non è mai stata una loro roccaforte.