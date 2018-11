Cosa succede tra Russia e Ucraina dopo la crisi nel Mar Nero

Il governo di Kiev si è riunito d'urgenza in piena notte per chiedere al parlamento di dichiarare la legge marziale, dopo l'incidente avvenuto nello stretto di Kerch, fra Mar Nero e Mar d'Azov, al largo della Crimea. Le forze armate russe hanno confermato l'incidente e anche il sequestro di tre navi ucraine: si tratta di due unità militari cannoniere e un rimorchiatore. Centinaia di manifestanti si sono riuniti sotto l'ambasciata russa e hanno dato fuoco a un'auto della flotta diplomatica. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu terrà una riunione d'emergenza nel pomeriggio del 26 novembre. Il presidente ucraino, Petro Poroshenko, ha detto che la richiesta al parlamento di imporre la legge marziale non è una dichiarazione di guerra: «L'Ucraina non ha in programma di fare la guerra a nessuno». Ma il ministero della Difesa di Kiev ha ordinato alle forze armate lo stato di allerta operativa.