Arabia Saudita e Iran complici del disastro in Yemen

La coerenza non è il tratto distintivo delle maggiori potenze regionali del Medio Oriente come del resto non lo è di quasi tutte le potenze internazionali che hanno fatto e stanno facendo di quest’area geografica la palestra delle loro ambizioni e dei loro interessi. Ed è questa palestra che determina la bussola delle rispettive linee di condotta. Vi sono diversi casi che potrebbero essere citati in proposito, ma fermiamoci a considerare la posizione dell’Arabia Saudita e dell’Iran nei riguardi della crisi yemenita. Riad, che fin dal 2011 in Siria si era posta a fianco delle forze di opposizione al presidente Bashar al Assad (legittimamente eletto) in quanto reo della repressione contro chi reclamava giustizia e libertà, quando è stata la volta dello Yemen ha deciso di armare una coalizione di Paesi arabi (tra i quali Emirati, Egitto, Kuwait, Giordania e Marocco) per rispondere alla richiesta di aiuto del legittimo presidente Mansour Hadi a fronte del colpo di stato militare – in buona parte riuscito - portato avanti dagli Houthi. Teheran, che sempre dal 2011 si era fortemente schierata anche militarmente a fianco del regime di Bashar al Assad, che certo non merita la corona d’alloro della pace, per difenderlo dall’attacco del «terrorismo», quando in realtà i terroristi sono arrivati dopo, si è posta invece dalla parte degli Houthi golpisti tacciando di “aggressione” la coalizione militare a guida saudita.