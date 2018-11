Francia, arrestato funzionario del senato: «Spia della Nord Corea»

Un alto funzionario del Senato francese è stato arrestato dai servizi di informazione perché sospettato di spionaggio in favore della Corea del Nord. L'uomo è stato fermato domenica sera nell'ambito di un'inchiesta aperta a marzo dalla procura di Parigi per «raccolta e consegna di informazioni potenzialmente in grado di recare danno agli interessi fondamentali della Nazione a una potenza straniera». Gli inquirenti della Dgsi, i servizi francesi, cercano ora di stabilire se il funzionario, Benoit Quennedey, fra gli amministratori della direzione architettura, patrimonio e giardini del Senato, abbia effettivamente "fornito" informazioni al regime di Pyongyang. Secondo la trasmissione tv Quotidien, che ha dato per prima notizia dell'arresto, l'ufficio di Quennedey al Senato è stato perquisito.