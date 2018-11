Le tensioni Russia-Ucraina dopo il varo della legge marziale

Per il Cremlino l'imposizione della legge marziale in Ucraina costituisce una minaccia per il Sud Est del Paese e pone il rischio di una escalation del conflitto. Il portavoce russo Dmitri Peskov, citato dalla Tass, ha sottolineato che «a breve» Vladimir Putin ha in programma di rendere nota la sua posizione sull'incidente nello stretto di Kerch ma che comunque sarebbe un errore «sottovalutare queste provocazioni». Il Cremlino non vede «nessuna necessità» di negoziati diretti fra il presidente russo e l'omologo ucraino Poroshenko.

L'UE VALUTA NUOVE SANZIONI ALLA RUSSIA

Da parte sua Ue ha reso noto che sta valutando nuove sanzioni verso la Russia e ha invitato tutte le parti alla «massima moderazione per un allentamento» della tensione dopo quanto avvenuto nel mar d'Azov. Insieme con il messaggio un portavoce della Commissione europea ha espresso grande preoccupazione per la situazione. Secondo quanto spiegato, prosegue il lavoro in seno all'Unione per valutare l'eventualità di aggiungere persone o entità alla lista nera che vieta i viaggi e prevede il congelamento dei beni per le pressioni della Russia sull'Ucraina.

PUTIN CHIAMA MERKEL PER IMPEDIRE «DECISIONI AFFRETTATE» DI POROSHENKO

Il servizio stampa del Cremlino ha poi reso noto che nella tarda serata del 26 novembre Putin ha parlato al telefono con la cancelliera tedesca Angela Merkel chiedendo alla Germania di esercitare pressioni sulle autorità ucraine e impedire loro di «prendere decisioni affrettate». Il presidente russo, hanno riferito le stesse fonti, ha addossato a Kiev «la piena responsabilità» di quanto accaduto nello stretto di Kerch.

KIEV: «CI ASPETTIAMO CHE I PARTNER TEDESCHI INVIINO NAVI UE E NATO»

Una richiesta a Berlino è arrivata anche da Kiev. Il ministro degli Esteri ucraino, Pavlo Klimkin, ha chiesto aiuto alla Germania per avere la disponibilità delle navi militari della Ue e della Nato per un pattugliamento dei luoghi teatro della nuova crisi con la Russia. «Ci aspettiamo dai partner tedeschi che le navi della Marina della Ue e della Nato siano messe a pattugliare il Mar Nero e il Mar d'Azov per prevenire operazioni militari russe», ha detto in una dichiarazione a Bild in edicola il 27 novembre.