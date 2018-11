Macron apre a una trattativa coi gilet gialli

DUE PORTAVOCE DEI GILET GIALLI NEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nella serata del 27 novembre, per la prima volta, due degli otto portavoce scelti, e per la prima volta, dai gilet gialli, hanno messo piede nel Palazzo. Sui social arrivano già contestazioni e dissidi nel movimento sull'omologazione agli altri movimenti e sulla conseguente nomina di leader. Ma, come indicato in mattinata da Macron, in serata Priscillia Ludosky e Eric Drouet hanno portato i primi due gilet gialli a spasso nei corridoi del potere, precisamente in quelli del ministero della Transizione ecologica e solidale, dove hanno incontrato il ministro Francois de Rugy.

VIA 14 REATTORI NUCLEARI ENTRO IL 2035

Al numero 1 della lista dei progetti di Macron per dotare la Francia di un'energia meno cara e più pulita, c'è la chiusura di 14 reattori nucleari entro il 2035: sono i più obsoleti, secondo tutte le previsioni dei tecnici, quindi primi fra tutti i più invisi agli ambientalisti, quelli della centrale più vecchia, Fessenheim, al confine est, che chiuderanno nel 2020 per il sollievo soprattutto della Germania confinante. Due centrali certamente interessate alla chiusura di reattori sono particolarmente vicine al confine con l'Italia, quella di Bugey e quella di Tricastin. La lista precisa sarà compilata dall'operatore responsabile dei 58 reattori francesi nelle 19 centrali nucleari, EDF.

QUASI 8 MILIARDI ALLE RINNOVABILI

«Le chiusure devono intendersi», ha precisato Macron, «come richiesta a EDF di prendere impegni per un'energia nucleare più economica» e non come inizio di un abbandono del nucleare. Sempre in direzione di una programmazione energetica futura, Macron ha anche illustrato un ambizioso ma già controverso ampliamento del parco eolico (impianti triplicati) e una moltiplicazione per cinque del fotovoltaico. Addio, entro il 2022, alle ultime centrali a carbone. "Fine del mondo" o "fine del mese": questi i due orizzonti tracciati da Macron nel suo discorso con l'obiettivo di far convivere e conciliare i temi climatici e quelli sociali. Il sostegno alle energie rinnovabili passa da 5 miliardi a 7-8 miliardi all'anno, sempre con il vincolo - per i fornitori - di essere compatibili con le loro bollette per le tasche dei francesi.