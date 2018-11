Il piano di Messico e Usa per i migranti

TRATTATIVE IN CORSO TRA USA, MESSICO E CANADA

I colloqui sarebbero già in corso da settimane, nonostante Obrador entri in carica solo sabato primo dicembre. Un primo appello del presidente messicano eletto è stato rivolto al capo della Casa Bianca, Trump, e al primo ministro canadese, Justin Trudeau già nei mesi scorsi. Ora fonti del ministero degli Esteri messicano confermano trattative in corso per arginare il problema delle migliaia di migranti che premono ai confini tra Messico e Usa, dopo gli scontri di domenica 25 novembre con la chiusura temporanea del valico di Tijuana, dove si trovano militari statunitensi in assetto anti-sommossa pronti a fermare l’ingresso di migranti illegali. Le autorità di Città del Messico si sono impegnate a impedire nuovi assalti al confine, ma si calcola che al momento ci siano 9 mila persone bloccate in territorio messicano, destinate ad aumentare. Per poter agire, però, occorrono una strategia di medio e lungo periodo e soprattutto fondi.

IL PIANO DA 1,5 MILIARDI PER GESTIRE I MIGRANTI

A occuparsi del vaglio delle domande di asilo e ingresso dei migranti sono le autorità statunitensi, ma nel frattempo i richiedenti sono fermi in territorio messicano. Si tratta di una marea umana il cui numero, destinato a crescere, è difficilmente gestibile dal Messico, se non con politiche di integrazione che hanno un costo. Da qui l’idea di un piano che preveda l’inserimento stabile dei migranti in progetti mirati di occupazione, che secondo El Pais dovrebbe essere finanziato con il contributo statunitense per un totale di circa 1,5 miliardi di dollari. Si tratterebbe di fondi che si aggiungono ai 600 milioni già previsti dall’Alliance for Prosperity, un piano di investimenti deciso nel 2014 e rivolto soprattutto all’infanzia: in piena crisi migratoria erano stati decisi aiuti per i bambini. Di quei fondi, però, soltanto 200 milioni sarebbero realmente stati spesi, mentre 400 milioni sarebbero ancora bloccati a causa di lungaggini burocratiche. Ora Obrador punta a progetti concreti per dare lavoro ai migranti, realizzando tre grandi opere sul proprio territorio.