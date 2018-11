Perché i miliardi di Putin inguaiano Deutsche Bank

OLTRE 6 MILA CLIENTI COINVOLTI IN TRANSAZIONI SOSPETTE

Ex banchiere, dopo un precedente scandalo: quando ci sono maxi riciclaggi da organizzare, dietro spunta quasi sempre il nome di Igor Putin. Nel 2014 i giornalisti investigativi di Organized crime and corruption reporting project (Occrp) ricostruirono un complesso sistema di «lavanderia russa», di somme spostate in Europa attraverso falsi stipendi da istituti russi o filorussi, sfruttando compagnie offshore o fittizie, banche moldave e lettoni e giudici corrotti. Rubli sporchi che tra il 2011 e il 2014 diventavano euro o dollari: operazioni su «vasta scala» per almeno 18 miliardi di dollari. Ossia meno del 20 per cento del nuovo affaire, e del quale, visti gli anni e i luoghi, le operazioni già scoperte potrebbero essere state una parte. Ma Igor Putin non può essere solo: indagini interne della banca e delle autorità di vigilanza danesi hanno identificato circa 6200 clienti coinvolti in flussi sospetti tra il 2007 e il 2015, per quasi 4 milioni di transazioni. E a novembre la gola profonda della Danske Bank, Howard Wilkinson, ha scoperchiato il vaso di Pandora in un'audizione al Parlamento Ue indicando, senza farne i nomi, 10 banche coinvolte anche fuori l'Estonia e la Danimarca.

NEGLI USA L'80% DEI MILIARDI RICICLATI

Quanto emerso si teme che sia solo la punta dell'iceberg. Wilkinson non vedeva l'ora di parlare, e parla, parla sempre di più: tra il 2007 e il 2014 ha diretto il dipartimento trading della filiale estone della Danske Bank al centro delle indagini, facendo presente per quattro volte, e nel 2013 anche con un report dettagliato, manovre a suo avviso illegali, ricevendo in cambio per anni offerte (rifiutate) di enormi mazzette. Le prime soffiate ai media danesi sul Danskegate del 2017 hanno poi portato alle dimissioni l'ex amministratore delegato Thomas Borgen, fatto aprire inchieste e trapelare i primi nomi delle banche straniere coinvolte. Ora, nella relazione all'europarlamento Wilkinson ha anche denunciato la «vergogna» delle società schermate Llp (partnership a responsabilità limitata) di Oltremanica, inglesi e scozzesi, e la sponda di grandi banche negli Usa, dove sarebbe finito almeno l'80% dei soldi. Gli istituti in questione, conferma anche der Spiegel che sull'affaire ha sguinzagliato un team investigativo, sarebbero Bank of America, Jp Morgan e soprattutto la sede Oltreoceano di Deutsche Bank.