Su Koborov aleggia addirittura il sospetto che la sua non sia stata una morte del tutto naturale. E lo stesso sospetto aleggia sulla scomparsa del suo predecessore Igor Sergun: secondo il governo russo deceduto per un attacco di cuore il 3 gennaio 2016; secondo l’intelligence Usa morto il primo a Beirut in circostanze misteriorse. L’assenza di Korobov era stata notata il 2 novembre, alle celebrazioni per i 100 anni del Gru. Ma, secondo quanto ha scritto il giornalista Sergei Kanev, Korobov aveva iniziato a sentirsi poco bene e a non farsi vedere più in giro già da metà settembre, in concomitanza con l’emergere del ruolo russo nell'avvelenamento della ex-spia Sergei Skripal a Salisbury. Non solo i due agenti inviati a compiere la missione non erano riusciti a "portarla a termine", ma avevano lasciato in giro così tante tracce da farsi scoprire.