Quali sono i tempi della procedura di infrazione Ue

L'iter avviato mercoledì 21 dalla Commissione Ue potrebbe portare ad una procedura sanzionatoria per debito eccessivo. Ma ci sono ancora diverse tappe da percorrere, e il cammino potrebbe interrompersi in qualunque momento se l'Italia e la Ue trovassero un'intesa. Di seguito i prossimi passi.

29 NOVEMBRE: L'ECOFIN ESAMINA LA RICHIESTA DELLA COMMISSIONE

Si riuniscono gli sherpa dell'Eurogruppo e dell'Ecofin (Efc) in teleconferenza, chiamati a dare un parere sulla decisione della Commissione Ue di dichiarare 'giustificata' l'apertura di una procedura per debito ai danni dell'Italia. Il sostegno è praticamente scontato, anche perché è un organo tecnico che non prende decisioni politiche. Il 29 è anche il giorno di Di Maio a Bruxelles, che vedrà diversi commissari con cui non dovrebbe però affrontare il tema manovra.

30-NOVEMBRE 1 DICEMBRE: INCONTRO CONTE JUNCKER AL G20 IN ARGENTINA

Nuovo possibile round di negoziati tra Juncker e Conte a margine del G20 di Buenos Aires.