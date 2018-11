I motivi del varo della legge marziale in Ucraina

​LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

La legge marziale, al di là di provvedimenti molto pratici come coprifuoco e il divieto di muoversi in zone ritenute pericolose, prevede anche la possibilità di proibire manifestazioni di piazza, assemblee, scioperi e controllare l’attività di partiti politici, movimenti e organizzazioni considerati un pericolo per lo Stato ucraino. Considerando che il 31 marzo 2019 sono in calendario le elezioni presidenziali e in autunno si dovrebbero tenere quelle parlamentari, l’arrivo delle legge marziale, anche se sarà ritirata prima degli appuntamenti politici, restringe in ogni caso gli spazi democratici, anteponendo la difesa del Paese ai diritti dei cittadini.

UN'ARMA ELETTORALE PER POROSHENKO

In un Paese come l’Ucraina, dove il conflitto è in corso da ormai quasi un lustro, l’imposizione dello stato di guerra appare in qualche modo paradossale e soprattutto sospetto se lo si lega, come è impossibile non fare, alla situazione politica interna, con la campagna per le Presidenziali in pieno corso e Poroshenko dato dai sondaggi dietro Yulia Tymoshenko, non solo al primo turno, ma anche al ballottaggio. Al momento, seguendo i numeri, ovviamente indicativi e parziali, il presidente in carica non avrebbe chance di replicare il mandato alla Bankova. Dopo quattro anni, il presidente oligarca, che solo otto ucraini su 100 vorrebbero vedere ancora alla guida del Paese, rischia di dover fare le valigie, esattamente come Victor Yushenko, l’eroe dell’altra rivoluzione fallita, quella arancione del 2004, che nel 2010 non raccattò nemmeno il 5% e dovette lasciare il passo a Victor Yanukovich.