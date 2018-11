I CRIMINI IN YEMEN E LE TORTURE NEL REGNO

MbS fu bersaglio di proteste per le sue responsabilità nella guerra in Yemen già nel marzo scorso, nel corso della sua visita nel Regno Unito, quando agli occhi del mondo era ancora il principe rampante del rinnovamento saudita. Per vendere grandi commesse di armi, il governo britannico e la regina Elisabetta gli stesero il tappeto rosso, ma Londra si era tappezza di cartelloni «Saudi prince not welcome (il principe saudita non è benvenuto, ndr)», figuriamoci dopo il caso Khashoggi. Alla vigilia dell'apertura del summit internazionale, dove l'erede saudita si recherà in segno di sfida, i giudici di Buenos Aires hanno avviato un'inchiesta a suo carico contro le atrocità in Yemen, sulla base di una denuncia sporta dall'organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch, ma le accuse potrebbero estendersi alle notizie di torture nel regno e all'omicidio Khashoggi. Considerato che l'indagine è appena all'inizio, un arresto di MbS nel corso del vertice è quasi da escludere. Ma il messaggio è chiaro, MbS non è il benvenuto.

STOP ALLE ARMI DA BERLINO, DANIMARCA E FINLANDIA

Un altro segnale forte, dopo lo squadrone della morte spedito dai più alti livelli a uccidere il giornalista saudita in Turchia, è arrivato dalla Germania. Su mandato della cancelliera Angela Merkel, Berlino ha interrotto tutte le spedizioni di armi, in corso e future, verso l'Arabia Saudita e Danimarca e Finlandia hanno seguito l'esempio in «risposta all’assassinio di Khashoggi e alla campagna di bombardamento del regime nello Yemen». Per completezza Helsinki ha interrotto le forniture anche agli Emirati arabi, che delle campagne militari dell'Arabia saudita sono principali compartecipi, co-finanziatori e reclutatori di mercenari, dalla Libia allo Yemen dove Human Right Watch e Amnesty International hanno denunciato luoghi di tortura gestiti dalle forze emiratine e sparizioni di civili e bambini. Non casualmente il principe bin Salman ha lanciato il suo nuovo tour «economico e diplomatico» il 23 novembre scorso da Abu Dhabi.