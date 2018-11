Con la Brexit il Pil potrebbe calare del 3,9% in 15 anni

Scenari foschi per l'economia britannica nel caso in cui sia approvato l'accordo di divorzio dall'Ue sottoscritto dalla premier Theresa May con Bruxelles. L'economia del Regno Unito sarebbe infatti destinata a perdere fino a un 3,9% di Pil entro 15 anni con la Brexit. È quanto è emerso dagli scenari elaborati dal Tesoro e resi pubblici il 28 novembre. Il calo sarebbe tuttavia molto maggiore, fino a un 9,3%, in caso di 'no deal', ossia di un traumatico divorzio senz'accoro.

RISCHIO DI CONTRAZIONE DEL 9,3% COL "NO DEAL"

Lo studio fatto dal Tesoro, che il governo conservatore ha reso noto secondo quanto promesso nei mesi scorsi in parlamento, ipotizza, laddove il piano May venga adottato, un contraccolpo in termini di minore crescita dell'economia nazionale compreso fra il 2,5 e il 3,9% in una proiezione quindicennale. Mentre prevede un tracollo fra il 7 e il 9,3% del Pil in qualunque altro scenario più hard, fino al cosiddetto 'no deal', con un impatto negativo su tutti i settori del business britannico.