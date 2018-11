Cosa prevede il Global compact sulle migrazioni

Il Global compact for migration è l'intesa internazionale che nel 2016 l'assemblea generale delle Nazioni Unite, che rappresenta 193 Paesi, ha deciso di provare a scrivere per avere una cornice di principi condivisi attraverso i quali gestire le migrazioni, fenomeno che riguarda tutti i continenti, in maniera «sicura, ordinata e regolare», come è scritto sul sito dell'Onu. L'idea di base è avere un quadro completo per gestire al meglio il fenomeno a tutti i livelli, dal globale al locale, cercando di intervenire sulle cause dei flussi migratori, di ridurre i rischi per i migranti e per le comunità dei Paesi di origine, di transito e le società che li accolgono, ponendo le condizioni per un'integrazione apppunto ordinata. Il testo comprende 23 obiettivi su cui gli Stati che sottoscrivono il patto dovrebbero impegnarsi, ma l'intesa non è legalmente vincolante, è basata sulla sovranità nazionale e sul principio della cooperazione. I negoziati che hanno portato alla stesura dell'accordo sono durate 18 mesi, la versione ufficiale è stata infatti finalizzata il 13 luglo 2018. Il testo ora dovrebbe essere adottato nella conferenza intergovernativa fissata per il 10 e 11 dicembre, a Marrakech in Marocco. In molti Paesi tuttavia il patto è diventato un argomento spinoso politicamente.