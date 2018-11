Trump ha minacciato dazi sulle auto dopo lo schiaffo General Motors

Trump è furibondo per lo schiaffo datogli da General Motors: 15 mila lavoratori mandati a casa con la chiusura di ben sette stabilimenti negli Stati Uniti. Un'eventuale stretta sull'import di auto colpirebbe di sicuro anche la Germania. Ma gli esperti del Fondo monetario sottolineano come i dazi Usa sul settore automobilistico peserebbero sulla crescita globale per almeno lo 0,7%. Per questo Lagarde chiede un'inversione di rotta, perché «le barriere commerciali sono controproducenti per tutti».

L'ECONOMIA AMERICANA È CRESCIUTA PIÙ LENTAMENTE NEL TERZO TRIMESTRE

In ogni caso, nel terzo trimestre del 2018, l'economia americana è cresciuta più lentamente rispetto al periodo precedente. Ma il taglio delle tasse per 1.500 miliardi di dollari continua a incentivare i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese, permettendo al Pil di fare da luglio a settembre un ulteriore balzo del 3,5%. Il presidente esulta e in un'intervista al Washington Post torna ad attaccare duramente il presidente della Fed, Jerome Powell, accusandolo di remare contro la crescita e di frenare la cavalcata di Wall Street con la sua politica di rialzo dei tassi di interesse: «Non sono per niente contento di lui», ha detto Trump, ribadendo come a suo parere «continuare ad alzare i tassi di interesse è un errore che sta danneggiando l'economia, come dimostra il caso della General Motors».

POWELL SI DIFENDE DAGLI ATTACCHI DI TRUMP

La replica di Powell, pur senza mai citare il presidente, non si è fatta attendere: «Non c'è nessun piano predefinito, ci muoviamo in base ai dati. E il percorso di rialzo dei tassi di interesse è stato disegnato per riequilibrare i rischi esistenti». In vista del dato di fine anno, che terrà conto della stagione degli acquisti che si è aperta con il Black Friday e che proseguirà con le festività di fine anno, c'è un cauto ottimismo. Anche se all'orizzonte si addensano le nubi di una nuova, possibile crisi.