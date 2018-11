Trump ha annullato l'incontro con Putin al G20 di Buenos Aires

FORSE UN INCONTRO TRA TRUMP E BIN SALMAN

Per un bilaterale che salta potrebbe essercene altri due di molto importanti. Trump ha confidato ai cronisti che in Argentina potrebbe vedere il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, nell'occhio del ciclone per il caso Khashoggi, anche se l'incontro non è ancora stato organizzato. Vertice chiave anche con la Cina. Il presidente dovrebbe infatti avere un faccia a faccia con il suo omologo cinese Xi Jinping il 1 dicembre. Al vertice dovrebbe partecupare anche il "falco" Peter Navarro, consigliere del presidente per le politiche commerciali. Navarro ha notoriamente una posizione aggressiva nei confronti di Pechino e ci sarebbe proprio lui dietro all'atteggiamento intransigente tenuto dal tycoon sul fronte dei dazi. Trump infatti prima di partire ha lanciato un messaggio sibillini nei confronti della Repubblica popolare: «Gli Stati Uniti sono molto vicini ad un accordo con la Cina, ma non so se voglio farlo».