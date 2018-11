IL NODO DEI DAZI

Come detto un altro tema caldo della due giorni è la crisi tra Cina e Usa. Non a caso alla vigilia del vertice è intervenuto anche il presidente francese Emmanuel Macron. «Il rischio è che ci sia un testa a testa tra la Cina e gli Stati Uniti, e una guerra commerciale distruttiva per tutti», ha detto il capo dell’Eliseo in una intervista al quotidiano argentino La Nacion. «Forum multilaterali come il G20 potrebbero di fatto restare bloccati da questo scontro». Non solo. Nonostante la tregua raggiunta con Bruxelles, il presidente Usa il 28 novembre è tornato a paventare una stretta nei confronti dell'Europa minacciando di imporre dazi anche sulle auto prodotte nel Vecchio continente.

VERSO UN COMPROMESSO CON PECHINO

Va detto che dal capo della Casa Bianca nei giorni scorsi è arrivata una possibile apertura che lascia sperare in un faccia-a-faccia distensivo con Xi Jinping. Gli analisti però non ritengono che si giungerà a un accordo di lungo periodo, quanto piuttosto a un compresso che permetta di allentare le tensioni sui mercati internazionali. Insomma, Washington non lascerà carta bianca a Pechino in ambito commerciale. Nello stesso tempo, però, è difficile che Trump voglia varare una terza tranche di dazi sui prodotti di importazione cinese, dopo quelle da 50 miliardi e da 200 miliardi già decise. La nuova ondata avrebbe un valore di 267 miliardi di dollari e non farebbe altro che preoccupare ulteriormente i mercati, anche statunitensi.