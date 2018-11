Trump e la costante negazione della verità

LA CAROVANA DI MIGRANTI E LE VERITÀ NEGATE

Non crede, per esempio, che i gas lacrimogeni lanciati sulla folla al confine tra il Messico e la California abbiano avuto qualche conseguenza sui bambini e sulle mamme che, come si vede nelle foto, sono fuggite con il terrore negli occhi. Il presidente sostiene che su di loro sono stati usati gas meno potenti, che la folla era impazzita, ed è per questo che le forze dell'ordine hanno dovuto reagire in questo modo. Al presidente non interessa, ovviamente, ma la verità è che un piccolissimo gruppo di migranti ha cercato di passare il confine tagliando un filo spinato e lanciando sassi a guardie protette fino ai denti. La verità è che ci sono così tante persone che stanno richiedendo asilo politico che la gestione delle pratiche è entrata in crisi. Eppure il governo non ha nessuna intenzione di aggiungere personale per smaltirle più velocemente. In questo modo chi arriva da un viaggio allucinante è costretto ad aspettare e rimanere al confine per molto tempo. Il diritto di richiesta d’asilo è sacrosanto. Ma tanto Trump non ci crede.