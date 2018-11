La crisi Ucraina-Russia e il suicidio dell'Europa della Merkel

L'UCRAINA IN EUROPA E LA REAZIONE DELLA RUSSIA

La totale immaturità politica dei nuovi membri dell’Est Europa e la loro assoluta mancanza di spirito europeista emerse subito e produsse il primo disastro: il fallimento della Convenzione e del tentativo di definire una Costituzione Europea nel 2005. Ma è nel 2013 che la Germania di Angela Merkel sigilla la sua assoluta inadeguatezza politica e conferma la leadership zoppa di un Paese “gigante economico e nano politico”. La decisione di associare l’Ucraina alla Ue obbliga letteralmente il Cremlino a reagire a una sfida inaccettabile e offensiva sul piano politico. Una sfida che per di più viola le stesse tradizioni culturali di una Russia che affonda le sue radici storiche sin dal nono secolo nella Grande Rus di Kiev. È infatti evidente che quella associazione prelude a un ingresso dell’Ucraina non solo nella Ue, ma anche nella Nato, che così si posizionerebbe a ridosso dei confini russi. Ma Merkel (e la Ue, col caldo supporto di Barack Obama) non si limitano a una mossa così avventuristica e azzardata, ma si schierano anche a fianco di un governo di Kiev che sceglie di non trattare con la forte minoranza filorussa interna del Donbass e del Donetsk e definisce i suoi esponenti «terroristi», quindi meritevoli solo di guerra. Si verifica presto però che l’alleato ucraino dell’Ue perde la guerra per la semplice ragione che i suoi vertici militari o consegnano l’80% della flotta ucraina ai russi come fecero i massimi ammiragli ucraini (e la dinamica degli incidenti di Kerch di questi giorni è figlia di quella scelta) o vendono – come hannno fatto colonnelli ucraini e anche generali- agli avversari filorussi carri armati e autoblindo in un vortice di corruzione demenziale.