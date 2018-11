Gilet gialli come il M5s: senza streaming lasciano il confronto

I grillini devono aver fatto scuola Oltralpe. I gilet gialli hanno infatti seguito le orme del Movimento 5 Stelle ai tempi di Pier Luigi Bersani: il 30 novembre Jason Herbert, unico rappresentante dei gilet gialli presente alla riunione con il primo ministro francese Edouard Philippe, ha abbandonato palazzo Matignon - sede del governo - perché non è stata accettata la richiesta dei portavoce della protesta di ritrasmettere l'incontro in streaming. Già dall'annuncio dell'incontro, in ogni caso, non sembrava esserci all'orizzonte nessuna svolta nelle trattative. Anche perché Philippe viene considerato il più ostile a una trattativa sulle richieste del movimento anti tasse sul carburante e questo suo atteggiamento sta provocando nelle ultime ore diversi malumori nella maggioranza. Intanto da Buenos Aires, dove è arrivato la sera del 29 novembre per il G20, il presidente Emmanuel Macron ha escluso qualsiasi dietrofront sulle riforme, compreso l'aumento delle tasse sul carburante, principale richiesta dei gilet gialli.