I momenti chiave del G20 in Argentina

Lo spettro dei dazi aleggia sul primo G20 in cui si torna a parlare di possibile crisi, con la prospettiva di un rallentamento dell'economia globale che per qualcuno nasconde persino i rischi di una nuova recessione. Fatto sta che i grandi della Terra si ritrovano in una Buenos Aires blindata avendo sul tavolo un quadro decisamente meno roseo di qualche tempo fa. E, come accaduto nei summit degli ultimi due anni, dovranno fare i conti con quello che ormai viene considerato il 'fattore Trump'. È già braccio di ferro per il comunicato finale intanto, con la delegazione di negoziatori Usa guidata dal 'falco' John Bolton. Il consigliere nazionale per la sicurezza avrebbe lanciato un chiaro ultimatum: «O accettate il nostro linguaggio o noi non aderiremo alla dichiarazione». «Siamo impegnati», spiega una fonte della Casa Bianca, «a lavorare per un consenso sul comunicato ma ci opporremo con forza a un linguaggio che pregiudichi le nostre posizioni e siamo pronti a tirarci fuori se necessario».

TRUMP E PUTIN «SI INCROCERANNO»

Il presidente russo Vladimir Putin avrà un breve incontro 'volante' con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Argentina, proprio come farà «con altri leader al vertice del G20», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «Si vedranno, ovviamente, tutti i leader si incroceranno», ha detto Peskov. Trump il 29 ha improvvisamente annullato l'incontro programmato con Putin dopo la 'battaglia navale' fra Russia e Ucraina davanti alle coste della Crimea.