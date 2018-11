Scontri a Bruxelles tra gilet gialli e polizia davanti ai palazzi Ue

Di altro parere i partecipanti al corteo dei gilet gialli a Bruxelles: «È la polizia che ha iniziato», ha detto un dimostrante. Il sindaco, Philippe Close, ha avvertito che chiunque continuerà a manifestare oltre i tempi e fuori dal perimetro stabilito rischia il fermo. In mattinata sono stati chiusi al traffico i tunnel Trône è Arts-Loi, poi riaperti. Interruzioni anche alla rete dei trasporti. Almeno una cinquantina di gilet gialli sono arrivati sotto il palazzo che ospita la Commissione europea a Bruxelles. La polizia li ha seguiti da vicino e li ha allontanati. Non ci sono stati episodi di violenza ma si sono sentiti dei petardi esplodere in lontananza. Un elicottero sta sorvolando la zona. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine a cavallo. La manifestazione non è autorizzata. «Tutti insieme», hanno urlato i dimostranti e poi rivolendosi alle forze dell'ordine hanno scandito: «Venite a prenderci».