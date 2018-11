IL CONTAGIO DELL'IMPUNITÀ

L'impunità, tuttavia, non è prerogativa dell'America trumpiana. Molti leader, più o meno democratici, indossano e hanno indossato lo stesso "scudo" del tycoon. E l'Italia non ne è esente. Silvio Berlusconi, una sorta di proto-Trump, di fatto ha sdoganato i vizi italici. Arrivando ai giorni d'oggi, quelli del governo del cambiamento, diffondere bufale, definire i giornalisti «puttane» e «sciacalli», minacciare di impeachment il presidente della Repubblica, sfidare apertamente e via social la magistratura sono diventati la quotidianità. Lasciando le democrazie per arrivare alle dittature, la domanda pare retorica: se il presidente Usa non è sottoposto ad alcun giudizio, perché dovrebbe giudicare gli altri? Se calpesta senza problemi morale, valori democratici, diritti umani, come può pretendere che altri non lo facciano?

DA KHASHOGGI A SKRIPAL: TRUMP "LIBERA TUTTI"

Trump non ha deluso le aspettative. L'esempio più lampante dell'impunità imperante a livello mondiale è la vicenda del giornalista ed editorialista del Washington Post Jamal Khashoggi, ucciso e fatto a pezzi nel consolato saudita di Istanbul da agenti di Riad. Alle richieste di una reazione da parte degli Usa, il presindente ha risposto picche, preferendo mantenere salda l'alleanza con l'Arabia Saudita tanto che l'uomo indicato come mandante dell'omicidio, il principe ereditario Mohammed bin Salman, si è recato al G20 in Argentina dove incontrerà gli altri capi di Stato forte del sostegno di Washington. «Forse bin Salman sapeva dell'omicidio», è stato il comunicato ufficiale della Casa Bianca a conclusione della vicenda, «o forse non lo sapeva».