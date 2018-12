Tensioni sul documento finale del G20 di Buenos Aires

INCERTEZZA SUL DOCUMENTO FINALE

Gli 'sherpa' hanno continuato a lavorare intensamente durante la notte per cercare di trovare un minimo comune denominatore per un documento accettabile anche agli Stati Uniti sui temi chiave del commercio internazionale e sul cambiamento climatico. Washington ha fatto sapere che «si opporrà con forza a un linguaggio che pregiudica le sue posizioni», fino al punto di sfilarsi all'ultimo momento dalla sua firma. Fonti russe hanno ipotizzato da parte loro anche la possibilità che alla fine il G20 rinunci alla pubblicazione di una Dichiarazione di Buenos Aires alla fine dei lavori.

L'UE POTREBBE CORRERE DA SOLA

Ma la presidenza argentina ha gettato acqua sul fuoco e il ministro degli Esteri Jorge Faurie ha assicurato che «progressi sono stati fatti sul tema commerciale», mentre si sta cercando di trovare una formula «accettabile per Trump» sulla questione climatica. A sostegno di questo sfumato ottimismo del capo della diplomazia argentina si è schierata la vice ministro argentina Laura Jaitman, secondo la quale «i leader mondiali hanno messo a segno progressi nei colloqui sulle sfide delle economia globale riguardanti le finanze ed il commercio». La 'sherpa' argentina ha assicurato al riguardo che l'ospite della Casa Bianca è stato «molto attivo e impegnato nel dialogo con tutti gli altri membri». Infine, due fonti comunitarie che hanno chiesto di restare anonime hanno avvertito che se il G20 non riuscisse a diffondere un documento finale comune, l'Unione europea ne proporrebbe uno autonomo del gruppo.

I BRICS CONTRO IL PROTEZIONISMO

A margine del G20 si sono incontrati i leader dei cinque Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) respingendo il protezionismo e sostenendo l'Accordo di Parigi sui mutamenti climatici. In un documento diffuso al termine della riunione, il Brics ha espresso il suo sostegno all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) quale garante di buone pratiche e del rispetto delle norme nelle transazioni globali. «Le regole del Wto», recita il documento, «sono contrarie alle misure unilaterali e al protezionismo, rivolgiamo quindi la richiesta ai suoi membri di opporsi a quelle pratiche». La presa di posizione è avvenuta proprio mentre Usa e Cina sono impegnati in un duro confronto commerciale. Sul piano politico il Brics ha indicato di ribadire «l'impegno a lavorare insieme per rafforzare il multilaterialismo e per promuovere un ordine internazionale giusto, egualitario, democratico e rappresentativo».