Il Messico di Obrador alle prese con le destre in Sudamerica

Amlo non riuscì a imporsi nemmeno nelle elezioni di sei anni fa. E questo (anche) perché il presidente Calderón, dichiarando guerra ai narcos aveva riempito il Paese di morti, risvegliando nei messicani la nostalgia per il Partito rivoluzionario istituzionale, il vecchio partito-Stato sempre al governo fino al 2000 che con i narcos in qualche modo evitava gli scontri frontali. E infatti nel 2012 fu eletto il candidato del Pri Enrique Peña Nieto. Obrador arrivò ancora secondo, ma stavolta con un distacco da non lasciare dubbi o spazio per reclami. 38,2 contro il 31,57%.

UNA VITTORIA COSTRUITA SULLE SPARATE DI TRUMP

Peña Nieto però deluse i messicani. Il presidente belloccio con la faccia di Luis Miguel ha lasciato infatti il mandato con una popolarità al record negativo del 24% (per farsi un'idea: tra i suoi predecessori Carlos Salinas de Gortari chiuse al 66%, Ernesto Zedillo al 59%, Vicente Fox al 56%, e perfino Felipe Calderón al 53). Questo fallimento e le sparate anti-messicane di Trump hanno permesso ad Amlo di trionfare con il 53,19% dei voti. E per la prima volta dal 1997 la sua coalizione avrà una maggioranza al Congresso: 256 deputati su 500 e 59 senatori su 128 per il Morena, il Movimento di Rigenerazione nazionale che Amlo ha fondato dopo essersene andato dal Prd sbattendo la porta; 30 deputati e cinque senatori dell’evangelico Partito Incontro Sociale e 20 deputati e sei senatori dell’ex-maoista Partito del Lavoro, suoi alleati.

L'AMERICA LATINA VIRA A DESTRA

Dopo una campagna elettorale volta soprattutto a rassicurare imprenditori e ceti medi, nei cinque mesi trascorsi tra vittoria e insediamento Amlo è invece tornato a fare il caudillo populista. Insulti agli oppositori, sindrome Nimby nel voler bloccare la costruzione dell’aeroporto di Tezcoco (realizzato ormai al 30%), promessa di creare 100 università, far costruire due raffinerie, realizzare un “treno maya” nello Yucatán, garantire sanità gratis e reddito di cittadinanza, fornire Internet gratis a tutti. Insomma, la "marea rosa”, sebben con ritardo, pare essere arrivata anche in Messico. Peccato che però nel frattempo sia svanita dalla regione. In Paraguay, Honduras e Cile è tornata al potere la destra tradizionale. In Perù e Argentina sono stati eletti presidenti liberali, anche se Pedro Pablo Kuczynski è stato poi stato costretto alle dimissioni da uno scandalo e Mauricio Macri ha problemi con la tenuta del peso. In Colombia con Iván Duque Márquez e in Brasile con Jair Bolsonaro sono stati eletti i presidenti di estrema destra. In Ecuador il delfino Lenín Moreno, malgrado il nome, si è ribellato contro il suo mentore Rafael Correa, che rischia addirittura il carcere.