La nuova luna di miele tra Cuba e Russia

I PIANI PER L'EX STAZIONE RADIO SIGINT

L’intesa tra Putin e Diaz Canel sembra dunque dettata da interessi strategici reciproci. La Russia, però, potrebbe spingersi oltre, riaprendo la ex stazione radio Sigint. A riferirlo è la Jamestown Foundation, un istituto di ricerca nato a metà degli Anni 80 per fornire assistenza ai dissidenti russi e diventato un ente di analisi geopolitica. Secondo la fondazione, Mosca potrebbe riaprire la ex base che si trova a Lourdes, nei pressi dell’Avana, attiva dal 1962 al 2002. Lo scopo sarebbe quello di monitorare le attività statunitensi dalla vicinissima regione dei Caraibi, affiancando alla struttura altre installazioni nuove. Secondo altri analisti, però, l’ipotesi di un ritorno militare russo a Cuba sarebbe irrealistica, persino «fantascientifica». Che Putin miri a rafforzare la propria presenza nell’area, però, non sarebbe una novità. Già nel 2009 navi di Mosca solcarono più volte le acque cubane, mettendo in allarme il Pentagono. Ora l’eventuale riapertura della radio-stazione arriva in un momento delicato nei rapporti con gli Usa, dopo la minaccia del presidente Donald Trump di ritirarsi dal Trattato Inf di non proliferazione nucleare.

IL GIALLO DEGLI ATTACCHI ACUSTICI

Tra i due giganti restano attriti anche a causa degli attacchi acustici subiti da personale diplomatico americano a Cuba. Registrati con costanza tra il 2016 e il 2017, hanno portato Washington a richiamare in patria tutti i dipendenti non necessari al funzionamento minimo dell’ambasciata Usa a Cuba. Dal territorio statunitense sono stati espulsi 17 diplomatici cubani e i cittadini americani sono stati esortati a non recarsi nell’isola. Dopo aver puntato il dito contro Mosca, come responsabile occulto dei disturbi registrati dal personale americano all’Avana, a settembre il New York Times aveva riportato l’esito di uno studio del Center for Brain Injury and Repair della Pennsylvania University secondo cui la causa potrebbe essere legata alla diffusione di microonde, che non si esclude abbiano provocato anche danni cerebrali ad alcuni diplomatici. A gettare acqua sul fuoco, però, ci ha pensato l’Onu che nelle scorse settimane ha votato una nuova mozione, presentata da Cuba stessa, per la fine dell’embargo nei propri confronti, tuttora in vigore da parte degli Usa. La mozione ha ricevuto il “no” solo da parte degli Stati Uniti e di Israele.