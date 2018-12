Chi è Igor Putin, il cugino del presidente russo

DANSKE BANK MINACCIATA DAI RUSSI

Dal canto suo, la Danske Bank rifiuta commenti su «specifici clienti», almeno fino al «termine delle indagini in corso». Ma fonti qualificate interne all'istituto hanno confermato al quotidiano danese Berlingske che «impiegati di alto rango della Promsberbank» erano dietro la Latana e una ventina di compagnie schermate venivano pompate con i soldi sporchi dalla filiale estone della banca danese. Le identità dei proprietari russi della rete di società britanniche, chiuse nel 2015, si perdono in una serie di scatole cinesi che portano alle Marshall Islands e alle Seychelles. Un manager della Danske Bank, andato a Mosca per raccogliere infomazioni, avrebbe lasciato la Capitale «sotto choc», senza portare a casa i nomi. «Siete sicuri di rientrare salvi a casa la notte?», avrebbero poi minacciato anomini, in russo, i funzionari della filiane estone del gruppo.

LA TRIADE DI IGOR PUTIN, GRIGOIEV E KULIKOV

Danske Bank ha rilevato nel 2006 la finlandese Sampo Bank e la sua controllata estone, e da allora non c'è pace. Tra gli azionisti di Promsberbank c'erano anche Grigoriev, uomo dell'Fsb e tra le menti anche della "lavanderia russa" della Rlb, e Alexei Kulikov, terzo compagno di affari di Igor Putin risultato avere un conto (poi chiuso) proprio alla Danske Bank. E, come il cugino di Putin e Grigoriev, connesso anche a un giro di riciclaggio, tra il 2011 e il 2015, attraverso una serie di operazioni specchio tra le filiali della Deutsche Bank di Mosca, Londra e New York, per circa 900 milioni di euro. A riguardo il colosso tedesco, protagonista anche del Danskegate, ha patteggiato multe per oltre 550 milioni di euro con le autorità britanniche e americane. Intanto Kulikov e Grigoriev sono stati arrestati in Russia per frodi su «larga scala». Ma Igor Putin, ora come allora, è a piede libero, un fantasma anche per il Cremlino che nega ogni legame.