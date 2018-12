Con Vox l'estrema destra contagia anche la Spagna

Il partito non è erede di nessuna formazione del neo-franchismo storico. Nacque nel dicembre del 2013, in seguito alla scissione dal Pp. Il leader Santiago Abascal è figlio di un dirigente storico popolare, e lui stesso è stato consigliere comunale, provinciale e regionale del Pp. Se ne andò un po' per gli scandali e un po' accusando i popolari di cedere ai separatisti. Alle Europee del 2014 i 246.833 voti furono un buon risultato, per un esordio: 1,57%. Appena 1.500 voti in meno di quanti ne sarebbero serviti per ottenere un seggio. Vox scese allo 0,23% alle Politiche del 2015 e allo 0,2 a quelle del 2016, malgrado un blitz in cui militanti riuscirono a issare una bandiera spagnola su Gibilterra per una ventina di minuti. Ma si fece di nuovo notare all'epoca del referendum separatista in Catalogna, con una valanga di querele a leader indipendentisti. Prima di decollare nei sondaggi dopo l’arrivo al potere di Sánchez. A Coblenza, Vox è stato invitato a un vertice delle destre europee promosso da Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders e Frauke Petry.

LE PAROLE DEL LEADER ABASCAL SU MULTICULTURALISMO E FEMMINISMO

Abascal dice di non identificarsi nell’etichetta della estrema destra, «né con la xenofobia, né con il razzismo». Ma vuole che sia preservata la «identità culturale europea» e considera il multiculturalismo «una insalata nella quale è impossibile vivere». «Non ho nessun problema con il colore delle persone, ma con quello che hanno dentro la testa», ha detto. «Questo è il mio problema con un certo tipo di emigrazione e, soprattutto, con le necessità dell’economia nazionale». Secondo Abascal, oltre a quelle contro le ambizioni della Catalogna e contro l’immigrazione, anche quella contro il femminismo «è una battaglia da fare in Spagna». In particolare, «contro una legge sulla violenza di genere che rende gli uomini colpevoli per il solo fatto di essere uomini». Adesso, Abascal è diventato a tutti gli effetti un nuovo protagonista della politica spagnola.