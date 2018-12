In Francia moratoria sull'aumento delle accise dei carburanti

Una moratoria di alcuni mesi sull'aumento delle tasse dei carburanti. Sarebbe questa la prima vittoria ottenuta in Francia del movimento dei Gilet gialli. Il primo ministro Edouard Philippe dovrebbe annunciare il provvedimento a breve.

IL GOVERNO PUNTA A FAR SCENDERE LA TENSIONE

La decisione del governo punta a far diminuire la tensione e a dare un margine ai Gilet gialli moderati in modo da poter avviare una trattativa. Secondo le fonti che hanno anticipato la scelta dell'esecutivo, ci saranno anche altre misure volte a rasserenare gli animi, decise in una riunione svoltasi all'Eliseo con il presidente Emmanuel Macron. Philippe dovrebbe presentare queste misure in un incontro con i deputati di En Marche.