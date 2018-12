La riabilitazione di Mbs deve partire dallo Yemen

Mbs, alias Mohammad bin Salman, il principe ereditario che incarna una sorta di Giano bifronte dell’attualità saudita, da un lato, punta ad affrancare il suo Paese dalla dipendenza del petrolio così come dal potere della famiglia religiosa wahhabita e a fare dell’Arabia saudita del futuro l’oggetto del desiderio della finanza e del turismo internazionale, e dall’altro vive con brutale insofferenza il dissenso e i concorrenti interni alla Casa reale, indifferente al fatto che si tratti di donne e di uomini che perseguono gli obiettivi di modernizzazione da lui stesso sta mettendo a fuoco. Predica convivenza ma vive in modo quasi ossessivo l’antagonismo iraniano, peraltro alquanto invadente, e riporta in auge la storica alleanza con gli Usa di Donald Trump, mentre compie passi avanti nell’avvicinamento a Israele contro l’Iran ipotizzando un modus vivendi innovativo per affrontare il sempiterno conflitto che affligge quel quadrante mediorientale. Promotore, assieme all’Egitto, al Bahrein e agli Emirati Arabi Uniti del blocco commerciale col Qatar nel 2017, alla sua iniziativa si deve anche la guida saudita della (a dir poco) discussa operazione militare araba condotta in Yemen per contrastare il colpo di Stato messo in atto dagli Houthi sostenuti dall’Iran. E nello stesso tempo dà rinnovato vigore all’ampliamento del perimetro delle sue partnership internazionali, da Mosca a Pechino passando per New Delhi.

IL CASO KHASHOGGI E LE RIPERCUSSIONI SULL'IMMAGINE DEL PRINCIPE

Ebbene, quest’uomo, che secondo alcuni analisti marcherà un prima e un poi nella storia del Paese, è caduto rovinosamente in ottobre, come noto, nell’obbrobriosa vicenda dell’uccisione del giornalista Jamaal Khashoggi, complice un curioso accanimento nei suoi confronti da parte turca, anzi, dello stesso presidente Recep Tayyip Erdogan, che certo non può esibire una pagella particolarmente edificante in materia di democrazia e di diritti umani. Diciamo pure che le rozze e contrastanti versioni diffuse da Riad in proposito hanno contribuito parecchio a corroborare la tesi della sua responsabilità diretta di mandante di quell’omicidio. Ma ciò che importa maggiormente in questa sede è il fatto che sulla scorta del teorema del «non poteva non sapere» si sono andate moltiplicando le Cassandre che preannunciavano pesanti derive sulla sua immagine e forse anche sul suo futuro di aspirante re.