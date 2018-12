Le conseguenze dell'uscita del Qatar dall'Opec

L'INFLUENZA DELL'ASSE RUSSO-SAUDITA

L’intesa a due apre la strada a un accordo su tagli produttivi nella conferenza Opec che si riunirà il 6 dicembre a Vienna. La Russia è tra i maggiori produttori mondiali ma non fa parte dell’organizzazione. Dal 2016 però ha iniziato a “collaborare” con essa. E da allora le risoluzioni del cartello dipendono quasi esclusivamente dalle intese bilaterali tra Mosca e i sauditi. Il messaggio lanciato da Doha è inequivocabile: l’Opec non ha più ragione di essere perché i suoi processi decisionali sono regolarmente scavalcati da Riad e Mosca, in nome di interessi particolari non necessariamente in linea con quelli del cartello. Sul declino dell’influenza dell’Opec, l’ex primo ministro del Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani è esplicito: «Il nostro ritiro è un atto saggio, perché l’organizzazione è diventata inutile: farne parte non porta alcun vantaggio e lede il nostro interesse nazionale», ha scritto su Twitter il tuttora influentissimo membro della casa reale qatariota.

IL CALO REPENTINO DEI PREZZI

Il presidente di turno dell’Opec, il ministro dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti Suhail al Mazrouei ha già fatto capire che alla conferenza del 6 dicembre la stretta preannunciata a Buenos Aires ci sarà. «I comitati tecnici stanno lavorando sul livello dei tagli necessari per riequilibrare il mercato», ha detto ai giornalisti domenica 2 dicembre al suo arrivo a Vienna. Tutto giustificato dal fatto che al momento c’è un eccesso di offerta, dovuto all’aumento dell’output statunitense e ai livelli record di Russia e Arabia Saudita, oltre che a una frenata della domanda mondiale. I prezzi sono scesi repentinamente di un terzo dai massimi dell’ottobre scorso, quando superavano gli 86 dollari al barile. Secondo alcuni analisti, per stabilizzarli servirebbero 200 mila barili in meno sul mercato. L’entità dell’intervento dipenderà anche dalla necessità diplomatica di non far arrabbiare troppo Trump.

UNA DISERZIONE DAL VALORE SOLO SIMBOLICO

Il Qatar, lascerà l’Opec solo in gennaio. Il 6 dicembre ci sarà, per l’ultima volta. Non avrà un impatto sulle discussioni. Né potrebbe avere un impatto sui prezzi nel caso in cui decidesse di aumentare la sua produzione mentre l’organizzazione la taglia. Se nel gas naturale è un gigante produttivo, con la leadership mondiale nell’esportazione di Lng (gas naturale liquefatto), nel greggio il Qatar è infatti una specie di gnomo: con 600 mila barili giornalieri prodotti (1 milione se si considera anche il condensato, un tipo di greggio ultraleggero) conta solo per circa il 2% del totale dei Paesi Opec. E sta già pompando quasi al massimo della sua capacità. La diserzione di Doha ha un valore solo «simbolico», sottolineano gli analisti di Energy Aspects. È anche un precedente inquietante per un’organizzazione che si è sempre attribuita il merito di anteporre gli interessi economici condivisi alla politica.