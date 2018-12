Cosa dicono i sondaggi tra i dem per le presidenziali Usa del 2020

O'ROURKE DAVANTI A WARREN E HARRIS

Secondo gli autori del sondaggio il promettente deputato di El Paso supererebbe le senatrici Elisabeth Warren, Kamala Harris e il loro collega Cory Booker, l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Ultimo, con una preferenza del 2% il singolare Michael Avenatti, il legare di Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver avuto una relazione con Trump, anche se l'avvocato ha recentemente confermato di non voler correre per la Casa Bianca. Il 18% dei potenziali elettori dem e indipendenti resta incerto.

PER IL MOMENTO I BIG NON SCIOLGONO LA RISERVA

La corsa a chi sfiderà Donald Trump è ancora tutta da scrivere. E i grossi nomi del partito non hanno confermato la loro partecipazione alle primarie. Bernie Sanders a fine novembre in un'intervista con la Msnbc aveva detto che avrebbe sciolto la sua riserva «al momento appropriato» anche se più di qualcuno è convinto che per il 2020 il senatore indipendente del Vermont porterà avanti una campagna più grande della precedente. Tra qualche mese, ma forse già in gennaio, potrebbe sciogliere le sue riserve anche Joe Biden. L'ex vice di Barack Obama, nel corso della presentazione del suo libro in Montana, ha detto: «Penso di essere la persona più qualificata nel Paese per diventare presidente». Attendista è anche la linea di Kamala Harris. La senatrice ha spiegato che «prenderà una decisione durante le vacanze».